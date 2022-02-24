Про це заявила голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева. За добу зібрали понад 70 підписів з 21 країни, щоб анулювати повноваження Росії в Асамблеї.

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"Як постійна делегація, ми повідомляємо, що і на парламентському, і на урядовому рівнях триває робота щодо виключення Росії з Ради Європи. Більше терпіти та потурати агресору неможливо", – наголосила вона.

За словами Мезенцевої, президент ПАРЄ Тіні Кокс виступив з жорсткою заявою, закликавши Росію негайно припинити військові дії та вивести свої сили з України.

Він скликав термінове засідання Спільного комітету між Комітетом міністрів та ПАРЄ, щоб координувати узгоджену реакцію на кризу у Європі.

На жаль, тільки зараз ми отримуємо чіткі жорсткі меседжі – формуємо європейську суспільну думку. Вони вражені й наші союзники з нами,

– додала очільниця делегації.

Президент ПАРЄ також запропонував Бюро Асамблеї прискорити другу сесію, аби негайно розв'язати ситуацію.

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