Постійна делегація в ПАРЄ веде роботу щодо виключення Росії з Ради Європи як на парламентському, так і урядовому рівнях.

До теми Верховна Рада звернеться до ООН, ОБСЄ і ПАРЄ через ескалацію Росії

Президент ПАРЄ Тіні Кокс вже виступив з жорсткою заявою й закликав Росію негайно припинити військові дії та вивести свої військові сили з України.

Крім того, він скликав термінове засідання Спільного комітету між Комітетом міністрів та Парламентською асамблеєю Ради Європи, щоб координувати узгоджену реакцію на дії Росії.

На жаль, тільки зараз ми отримуємо чіткі жорсткі меседжі – формуємо європейську суспільну думку. Вони вражені і наші союзники з нами! За добу ми зібрали більше 70 підписів з 21 країни, щоб анулювати повноваження Росії в ПАРЄ,

– зазначили у делегації.

Вже завтра, 25 лютого, розглянуть надзвичайні рішення Асамблеї та Комітету міністрів. "Реакція Ради Європи буде відтепер рішуча і жорстка", – додали українські делегати.