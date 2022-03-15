Про це розповіла членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу.

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Вона наголосила, що Росія порушує кожен пункт статуту Ради Європи.

За словами Кравчук, зараз ці шанси (виключити РФ з Ради Європи, – 24 канал) надзвичайно високі, Україні вдалося зробити більш жорстким сигнал щодо Росії.

Інші члени Ради Європи не бачать можливості, щоб РФ залишалася. Тому ми очікуємо, щоб після успішного голосування, вже 16 березня органи Ради європи та Комітет міністрів закордонний справ країн-членів, вже офіційно розпочнуть цю процедуру. І вже в цьому році РФ не буде членом Ради Європи,

– запевнила Євгенія Кравчук.

Тобто українські дипломати чекають позитивного голосування ввечері 15 березня.

Кравчук додала, що російських представників у Раді Європи встигли усунути ще на 3 день повномасштабної війни. Але це просто усунення, а дипломати хочуть переконатися, що РФ саме виключать.

До слова, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив на екстреній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Глава уряду закликав виключити Росію з Ради Європи за вторгнення в Україну.

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