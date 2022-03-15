Об этом рассказала член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук в эфире 24 канала.

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Она подчеркнула, что Россия нарушает каждый пункт Устава Совета Европы.

По словам Кравчук, сейчас эти шансы (исключить РФ из Совета Европы, – 24 канал) чрезвычайно высоки, Украине удалось сделать более жестким сигнал в отношении России.

Другие члены Совета Европы не видят возможности, чтобы РФ оставалась. Поэтому мы ожидаем, чтобы после успешного голосования, уже 16 марта органы Совета европы и Комитет министров иностранных дел стран-членов, уже официально начнут эту процедуру. И уже в этом году РФ не будет членом Совета Европы,

– заверила Евгения Кравчук.

То есть украинские дипломаты ждут положительного голосования вечером 15 марта.

Кравчук добавила, что российских представителей в Совете Европы успели устранить еще на 3 день полномасштабной войны. Но это просто устранение, а дипломаты хотят убедиться, что РФ именно исключат.

К слову, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил на экстренной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Глава правительства призвал исключить Россию из Совета Европы за вторжение в Украину.

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