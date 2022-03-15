Про це начебто йдеться у документі, який потрапив до українського видання "Європейська правда". Проєкт рішення має на меті ініціювати остаточне виключення Росії з Ради Європи.

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Деталі документа

За даними видання, документ буде винесений на голосування ввечері 15 березня. До проєкту депутатами було подано низку правок, одна з яких, зокрема, стосується Придністров'я.

Представники Румунії, України, Франції, Естонії, Грузії, Туреччини та Великої Британії у ПАРЄ запропонували асамблеї офіційно визнати окупацію Росією частини Молдови. Рішення пропонує задекларувати, що раніше "Росія вчинила акт військової агресії проти Республіки Молдова і, відповідно, окупувала її Придністровський регіон".

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За інформацією "Європейської правди", комітет, що розглядав рішення про внесення такої правки, ухвалив її одноголосно. Це, до слова, може стати першим офіційним визнанням Придністров'я окупованою Росією територією на такому високому рівні.

Додамо, що представники Молдови не стали співавторами правки. Втім, зважаючи на одноголосне її прийняття, заперечувати проти визнання окупації вони також не стали.

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