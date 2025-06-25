Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Документ, который также содержит Устав Спецтрибунала, подписали Президент Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

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Трибунал призван обеспечить международное расследование преступления агрессии России и привлечь к ответственности высшее руководство Кремля.

Ожидается, что трибунал будет создан в партнёрстве с международными организациями и государствами, которые поддерживают принципы международного права.

Первый шаг к трибуналу для Кремля: смотреть видео

Стоит отметить, что российское руководство не избежит ответственности за войну в Украине. Агрессия РФ должна получить юридический ответ, признанный всем миром.

К слову, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признающую Голодомор актом геноцида и подчёркивающую современные геноцидные намерения России в Украине.

Резолюция была принята единогласно 80 участниками заседания 3 октября, подчёркивая важность исторической правды и справедливости.