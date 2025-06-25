Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Зеленского в ПАСЕ.
Что сказал Зеленский во время выступления в ПАСЕ 25 июня
Зеленский выступает в ПАСЕ: смотрите онлайн-трансляцию
Присутствующие стоя приветствовали завершение выступления президента аплодисментами.
Преступление агрессии должно быть зафиксировано, осуждено и наказано. Гаага – идеальное место для этого. Гаага ждет осуществления правосудия.
Экономические санкции против России важны. Следует поддерживать оборону. И правосудие должно работать так, чтобы военные преступники не могли нигде спрятаться.
Сегодняшнее соглашение о создании трибунала – только начало. Далее нужны реальные шаги, чтобы привлечь Путина и других преступников к суду.
Мир нуждается в справедливом историческом приговоре в отношении России.
Он не забудет Нюрнберг. Затем был трибунал по Югославии.
Украина благодарит тех, кто поддержал создание специального трибунала против России.
Европа отстроила себя как континент мира после двух войн.
Россия же борется против нашего образа жизни.
Президент начал свое выступление. Он поблагодарил за поддержку.