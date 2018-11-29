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      Україна повністю закрила в'їзд до Криму для іноземців, – Держприкордонслужба

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      До Криму через воєнний стан не пускають іноземців
      До Криму через воєнний стан не пускають іноземців / фото з відкритих джерел

      Держприкордонслужба повністю закрила в'їзд до окупованого Росією Криму для іноземців. Відповідне обмеження триватиме до закінчення дії воєнного стану.

      Про це з посиланням на прес-службу відомства передає BBC.

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      Від 29 листопада адмінмежу з Кримом можуть перетинати виключно громадяни України. Таке обмеження триватиме протягом дії воєнного стану в Україні.

      Ті іноземці, які потрапили на окупований півострів до початку введення воєнного стану у регіоні, зможуть безперешкодно покинути Крим.

      Також прикордонники зазначили, що особлива увага під час контролю адмінмежі приділятиметься так званій "групі ризику". До неї, зокрема, відносять громадян РФ. Зі свого боку зазначимо, що у законний спосіб потрапити на півострів вони могли лише попередньо перетнувши український кордон та адмінкордон на межі з півостровом.

      Так, протягом дії воєнного стану до Криму у законний спосіб не може потрапити жоден іноземець.

      До слова, за минулу добу, 28 листопада, в Україну не пустили 30 громадян РФ. У більшості не була підтверджена мета поїздки, в інших – невідповідність документів для відвідування окупованої території АР Крим.

      Нагадаємо, увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Передувало цьому рішенню агресія Росії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.

      Офіційно закон про введення воєнного стану в Україні набув чинності 28 листопада.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

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      Воєнний стан в Україні

       

       

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Криму Воєнний стан в Україні Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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