Росія розмістила у Криму зенітні ракетні комплекси "Тріумф"

Росія розмістила в окупованому Джанкої четвертий дивізіон російських зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф", який 29 листопада вже заступив на бойове чергування.

Про це повідомили у прес-службі Чорноморського флоту Росії.

"Сьогодні в Джанкої бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 "Тріумф" зі складу з'єднання протиповітряної оборони армії ВПС і ППО Південного військового округу заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони Криму", – сказав начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту Олексій Рульов.

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Він додав, що бойові розрахунки розгорнули пускові установки, виконали орієнтування на місцевості і почали виявлення та відстеження цілей.

Раніше три аналогічних комплекси вже заступили на бойове чергування в купованому Криму: в січні 2017 року – у Феодосії, в січні 2018 року – в Севастополі і у вересні 2018 року – в Євпаторії.

Що відомо про ЗРК "Тріумф"? Російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності, зенітний ракетний комплекс. Призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. На думку західних аналітиків, "Тріумф" відіграє ключову роль у новій концепції ЗС Росії, відомої на Заході як "Зона заборони доступу". Вона полягає в тому, що війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм неприйнятного збитку.

Нагадаємо, після введення в Україні воєнного стану Росія перекинула до узбережжя Криму протикорабельні берегові комплекси "Бал".



Окрім того, як сповістив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, на сьогодні на східних кордонах з Україною Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної армії.

Дивіться відео про протикорабельні комплекси Росії у Криму: