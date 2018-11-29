Россия разместила в Крыму зенитные ракетные комплексы "Триумф"

Россия разместила в оккупированном Джанкое четвертый дивизион российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", который 29 ноября уже заступил на боевое дежурство.

Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота России.

"Сегодня в Джанкое боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма", – сказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

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Он добавил, что боевые расчеты развернули пусковые установки, выполнили ориентировку на местности и начали обнаружение и отслеживание целей.

Ранее три аналогичных комплекса уже заступили на боевое дежурство в оккупированном Крыму: в январе 2017 года – в Феодосии, в январе 2018 года – в Севастополе и в сентябре 2018 года – в Евпатории.

Что известно про ЗРК "Триумф"? Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, "Триумф" играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа". Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запрещенной зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

Напомним, после введения в Украине военного положения Россия перебросила к побережью Крыма противокорабельные береговые комплексы "Бал".



Кроме того, как сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, сегодня на восточных границах с Украиной Россия сосредоточила более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии.

Смотрите видео про противокорабельные комплексы России в Крыму: