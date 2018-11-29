Россия установит в Крыму новый радар системы предупреждения о ракетном нападении, – СМИ
Россия планирует в 2019 году начать в оккупированном Севастополе строительство новой радиолокационной станции (РЛС) "Воронеж-М" системы предупреждения о ракетном нападении.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Время и место развертывания новой станции определено: как ожидается, ее начнут строить в следующем году на месте дислокации старой РЛС "Днепр" под Севастополем,
– сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что новый радар существенно превзойдет по своим боевым возможностям станцию "Днепр", которая покрывала, в том числе, регион Ближнего Востока и могла "видеть" запуски баллистических ракет различного базирования на дальности до 3,5 тысячи километров.
При этом агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.
К слову, 29 ноября советник министра внутренних дел Украины Шкиряк заявил, что сегодня на восточных границах с Украиной Россия сконцентрировала более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии.