Россия установит в Крыму новый радар системы предупреждения о ракетном нападении, – СМИ

Россия планирует в 2019 году начать в оккупированном Севастополе строительство новой радиолокационной станции (РЛС) "Воронеж-М" системы предупреждения о ракетном нападении.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Время и место развертывания новой станции определено: как ожидается, ее начнут строить в следующем году на месте дислокации старой РЛС "Днепр" под Севастополем,

– сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что новый радар существенно превзойдет по своим боевым возможностям станцию ​​"Днепр", которая покрывала, в том числе, регион Ближнего Востока и могла "видеть" запуски баллистических ракет различного базирования на дальности до 3,5 тысячи километров.

При этом агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

К слову, 29 ноября советник министра внутренних дел Украины Шкиряк заявил, что сегодня на восточных границах с Украиной Россия сконцентрировала более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии.