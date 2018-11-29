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      Россия установит в Крыму новый радар системы предупреждения о ракетном нападении, – СМИ

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      Радиолокационная станция (иллюстративное фото)
      Радиолокационная станция (иллюстративное фото) / Фото из открытых источников

      Россия планирует в 2019 году начать в оккупированном Севастополе строительство новой радиолокационной станции (РЛС) "Воронеж-М" системы предупреждения о ракетном нападении.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

      Время и место развертывания новой станции определено: как ожидается, ее начнут строить в следующем году на месте дислокации старой РЛС "Днепр" под Севастополем,
      – сказал собеседник агентства.

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      Он отметил, что новый радар существенно превзойдет по своим боевым возможностям станцию ​​"Днепр", которая покрывала, в том числе, регион Ближнего Востока и могла "видеть" запуски баллистических ракет различного базирования на дальности до 3,5 тысячи километров.

      При этом агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

      К слову, 29 ноября советник министра внутренних дел Украины Шкиряк заявил, что сегодня на восточных границах с Украиной Россия сконцентрировала более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии.

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Севастополя Новости России
      Источник: 24 Канал
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