11:15
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Росія встановить у Криму новий радар системи попередження про ракетний напад, – ЗМІ

      619 Читать новость на русском
      Радіолокаційна станція (ілюстративне фото)
      Радіолокаційна станція (ілюстративне фото) / Фото з вільних мереж

      Росія планує у 2019 році розпочати в окупованому Севастополі будівництво нової радіолокаційної станції (РЛС) "Воронеж-М" системи попередження про ракетний напад.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в силових структурах регіону.

      Час і місце розгортання нової станції визначено: як очікується, її почнуть будувати в наступному році на місці дислокації старої РЛС "Дніпро" під Севастополем,
      – сказав співрозмовник агентства.

      Читайте також: Росія перекинула до берегів Криму протикорабельні комплекси "Бал": відео

      Він наголосив, що новий радар істотно перевершить за своїми бойовими можливостями станцію "Дніпро", яка покривала, в тому числі, регіон Близького Сходу і могла "бачити" запуски балістичних ракет різного базування на дальності до 3,5 тисячі кілометрів.

      При цьому агентство не має у своєму розпорядженні офіційного підтвердженням цієї інформації.

      До слова, 29 листопада радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що на сьогодні на східних кордонах з Україною Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної армії.

      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Новини Севастополя
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Запеклі бої під Авдіївкою тривають, – військові
       30 січня 2017 , 11:36
      Генсека ПАРЄ закликали звести Порошенка і Путіна на зустрічі
      26 січня 2016 , 17:48 1
      Ярмоленко проти Іпсвіча: взаємодія на фланзі, контакт із Вілшером і суперечки фанатів у дусі "хто кращий?"
       29 липня , 11:45
      Лідер Шахтаря може опинитися в Серії А
       29 липня , 15:32
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук