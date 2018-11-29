Росія встановить у Криму новий радар системи попередження про ракетний напад, – ЗМІ

Росія планує у 2019 році розпочати в окупованому Севастополі будівництво нової радіолокаційної станції (РЛС) "Воронеж-М" системи попередження про ракетний напад.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в силових структурах регіону.

Час і місце розгортання нової станції визначено: як очікується, її почнуть будувати в наступному році на місці дислокації старої РЛС "Дніпро" під Севастополем,

– сказав співрозмовник агентства.

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Він наголосив, що новий радар істотно перевершить за своїми бойовими можливостями станцію "Дніпро", яка покривала, в тому числі, регіон Близького Сходу і могла "бачити" запуски балістичних ракет різного базування на дальності до 3,5 тисячі кілометрів.

При цьому агентство не має у своєму розпорядженні офіційного підтвердженням цієї інформації.

До слова, 29 листопада радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що на сьогодні на східних кордонах з Україною Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної армії.