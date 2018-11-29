Украина полностью закрыла въезд в Крым для иностранцев – Госпогранслужба

Госпогранслужба полностью закрыла въезд в оккупированный Россией Крым для иностранцев. Соответствующее ограничение продлится до окончания действия военного положения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства передает BBC.

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С 29 ноября админграницу с Крымом могут пересекать исключительно граждане Украины. Такое ограничение продлится в течение действия военного положения в Украине.

Те иностранцы, которые попали на оккупированный полуостров до начала введения военного положения в регионе, смогут беспрепятственно покинуть Крым.

Также пограничники отметили, что особое внимание во время контроля админграниц будет уделяться так называемой "группе риска". К ней, в частности, относят граждан РФ. Со своей стороны отметим, что законным способом попасть на полуостров они могли лишь предварительно пересекая украинскую границу и админграницу с полуостровом.

Так, в течение действия военного положения в Крым законным способом не может попасть ни один иностранец.

К слову, за минувшие сутки, 28 ноября, в Украину не пустили 30 граждан РФ. В большинстве не была подтверждена цель поездки, в других – несоответствие документов для посещения оккупированной территории АР Крым.

Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Предшествовала этому решению агрессия России в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.



Официально закон о введении военного положения в Украине вступил в силу 28 ноября.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за нее должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.



Военное положение в Украине