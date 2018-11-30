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      Де перебувають захоплені у Азові Росією українські моряки: відповідь Клімкіна

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      Станом на сьогодні, захоплені Росією українські моряки перебувають у Криму, – Клімкін
      Станом на сьогодні, захоплені Росією українські моряки перебувають у Криму, – Клімкін / Соцмережі

      Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив що, за останньою інформацією, захоплені Росією українські військові моряки поблизу Керченської протоки перебувають у окупованому Криму.

      Таку заяву посадовець зробив у ефірі телеканалу "1+1".

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      "Ми всі прекрасно розуміємо, що таке перебувати під контролем ФСБ. Ми намагаємося зараз, щоб Червоний Хрест отримав до них доступ, і фізичний, і медичний. Але ми прекрасно розуміємо, що є і психологічний тиск, і фізичний тиск – все це можливо", – зауважив він.

      За словами Клімкіна, Україна докладає зусиль з метою звільнення українських моряків "в режимі реального часу за допомогою всіх її друзів".

      Чутки, що українських моряків перевезли до Москви, почали ширитися зранку. Ми до цього підготувались у Москві, оскільки там у нас є можливість домагатися доступу консулів, але станом на сьогодні, вони поки що перебувають на території окупованого Криму 
      – підсумував очільник українського зовнішньополітичного відомства.

      Нагадаємо, раніше кримськотатарський активіст Наріман Джеляль повідомляв, що захоплених Росією українських моряків перевезли з окупованого Сімферополя, куди їх доправили з Керчі, до російської Москви, де вони перебувають у СІЗО "Лефортово".

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків  

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      українські моряки у полоні РФ: хроніка останніх подій

       

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Новини України Анексія Криму Новини Криму Павло Клімкін МЗС України Водний транспорт Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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