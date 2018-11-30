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      Атака Росії на українські кораблі на Азові: Порошенко розповів важливі деталі

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      Україна попереджала РФ про намір проходження через Азовське море
      Україна попереджала РФ про намір проходження через Азовське море / Фото з відкритих джерел

      Україна своєчасно передала російській стороні повідомлення про рух групи з двох бронекатерів та одного буксира щодо наміру проходження через Керченську протоку.

      Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час наради щодо посилення обороноздатності країни.

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      Він підкреслив, що повідомлення було чітке і передано своєчасно.

      "Передавши повідомлення про рух через протоку, українська сторона також чітко підтвердила готовність взяти на борт лоцмана для проведення відповідних навігаційних послуг. Абсолютно ідентично з тим, як це було у вересні під час попереднього проходу", – наголосив Порошенко.

      Також, глава держави додав, що закликає міжнародних партнерів України висувати Росії вимогу щодо негайного звільнення захоплених моряків.

      Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив що, за останньою інформацією, захоплені Росією поблизу Керченської протоки українські військові моряки перебувають у окупованому Криму.

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це, група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

       

       

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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