Атака Росії на українські кораблі на Азові: Порошенко розповів важливі деталі

Україна своєчасно передала російській стороні повідомлення про рух групи з двох бронекатерів та одного буксира щодо наміру проходження через Керченську протоку.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час наради щодо посилення обороноздатності країни.

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Він підкреслив, що повідомлення було чітке і передано своєчасно.

"Передавши повідомлення про рух через протоку, українська сторона також чітко підтвердила готовність взяти на борт лоцмана для проведення відповідних навігаційних послуг. Абсолютно ідентично з тим, як це було у вересні під час попереднього проходу", – наголосив Порошенко.

Також, глава держави додав, що закликає міжнародних партнерів України висувати Росії вимогу щодо негайного звільнення захоплених моряків.

Чітке повідомлення про рух групи з двох бронекатерів та одного буксира щодо наміру проходження через Керченську протоку було передано своєчасно. — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив що, за останньою інформацією, захоплені Росією поблизу Керченської протоки українські військові моряки перебувають у окупованому Криму.

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це, група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.