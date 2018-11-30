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      Атака РФ на українські кораблі на Азові: Відомо імена зрадників України, що здійснювали обстріл

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      Серед членів екіпажу "Изумруд", що розстрілював українські кораблі на Азові опинилися 5 зрадників України
      Серед членів екіпажу "Изумруд", що розстрілював українські кораблі на Азові опинилися 5 зрадників України / Соцмережі

      Участь у атаці на українські кораблі у Азово-Керченському регіоні брали участь щонайменше 5 осіб, які після окупації Криму зрадили Україну та присягнули на вірність країні-агресору Росії. Більшість з них служили на кораблях Держприкордонслужби, а один навіть разом вчився з полоненим Кремлем українським моряком.

      Раніше 24 канал з посиланням на заступника голови СБУ Олега Фролова повідомляв, що участь у захопленні українських суден у Азово-Керченському регіоні брали й колишні співробітники СБУ.

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      Також стало відомо, що запобіжний захід українським морякам, яких російські силовики взяли в заручники у Керченській протоці в Азовському морі, обирали "судді", які у 2014 році під час анексії Криму порушили присягу та перейшли на службу до російських окупантів.

      Водночас видання InfoResist з посиланням на Міноборони, зі свого боку, переконує, що серед членів екіпажу прикордонного сторожового корабля "Изумруд", який брав участь у атаці на українські судна та власне їх обстрілював, було 5 осіб, що після окупації Криму присягнули на вірність Росії.

      Крім того, видання оприлюднило світлину зі зрадниками.

      Изумруд, зрадники, Крим. Азов, обстріл, Росія
      Екіпаж прикордонного корабля ФСБ "Изумруд", що брав участь у атаці на українські судна 

      "На фото з лівого до правого боку: 2 – капітан 3 рангу Виноградов Вадим Вікторович, 4 – старший мічман Сорока, служив на кораблі морської охорони "Григорій Куропятніков" (Держприкордонслужба), 6 – старший мічман Гулак Анатолій, служив на кораблі "Крим" (ДПСУ) , 8 – Карасьов Вадим Дмитрович, служив у Керчі на кораблі "Буковина" (ДПСУ), 9 – Трибушин Дмитро", – мовиться у матеріалі.

      За даними співрозмовника видання, Дмитро Трибушин і затриманий Росією український офіцер Сергій Попов (служить на МБАК "Нікополь") разом випускалися в 2013 році в Севастополі з Академії ВМС імені Нахімова.

      Изумруд, зрадники, Крим. Азов, обстріл, Росія, Трибушин
      Трибушин і решта членів екіпажу корабля "Изумруд"

      Як пише ресурс, Трибушин народився у 1991 році та проживав у Джанкої. Після випуску з академії служив у бухті Балаклава на прикордонному катері. А вже коли Росія окупувала Крим у 2014 році, виїхав до Одеси, проте незабаром повернувся на півострів і присягнув російським окупантам. 

      Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео із капітаном російського судна "Изумруд" Андрієм Шипіциним. 

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це, група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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