Конфликт в Азовском море: страны G7 официально обратились к России
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" призвали Россию освободить захваченные у Керченского пролива украинские корабли и их экипажи.
Об этом сообщается в заявлении стран G7, размещенном на сайте МИД Канады.
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Страны считают, что нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала.
Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки" Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского союза, выражаем нашу серьезную обеспокоенность действиями России против Украины в Керченском проливе и окружающих водах, которые опасно повысили напряженность,
– написано в заявлении.
Более того, страны G7 призывают Россию освободить задержанные экипажи и суда, а также воздерживаться от препятствования законному прохождению кораблей через Керченский пролив.
Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?
25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.
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