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      Конфликт в Азовском море: страны G7 официально обратились к России

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      Страны G7 официально обратились к России
      Страны G7 официально обратились к России / Фото из открытых источников

      Министры иностранных дел стран "Большой семерки" призвали Россию освободить захваченные у Керченского пролива украинские корабли и их экипажи.

      Об этом сообщается в заявлении стран G7, размещенном на сайте МИД Канады.

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      Страны считают, что нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала.

      Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки" Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского союза, выражаем нашу серьезную обеспокоенность действиями России против Украины в Керченском проливе и окружающих водах, которые опасно повысили напряженность,
      – написано в заявлении.

      Более того, страны G7 призывают Россию освободить задержанные экипажи и суда, а также воздерживаться от препятствования законному прохождению кораблей через Керченский пролив.

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Новости России большая семерка
      Источник: 24 канал
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