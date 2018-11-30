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      Агресія Росії на Азові: близько 100 депутатів Європарламенту зробили гучний заклик

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      Агресія Росії на Азові: близько 100 депутатів Європарламенту вимагають санкції для Кремля
      Агресія Росії на Азові: близько 100 депутатів Європарламенту вимагають санкції для Кремля / Соцмережі

      Близько 100 депутатів Європейського парламенту звернулися до Високого Представника Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Могеріні та уряді європейських держав із закликом запровадити санкції проти Росії.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє представництво України в ЄС.

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      Агресія Путіна не може залишатися без відповіді. Ми, члени Європейського парламенту, що нижче підписалися, закликаємо верховного представника Могеріні та всіх лідерів європейських урядів накласти цільові санкції проти Росії. Європа може та не повинна дозволити собі залишатися осторонь, поки президент Путін повільно, але неухильно руйнує основи міжнародного порядку, керованого правилами,
      – мовиться у листі європарламентарів.

      Також депутати назвали події, які сталися на Азові, частиною ширшої стратегії з ескалації та розпалювання напруги між Росією та Україною.

      "Це грубе та провокаційне порушення міжнародних правил і угод, а також пряма загроза нашому власному миру та безпеці. Також цей інцидент не був єдиним, а став продовженням незаконної анексії Криму та військової і фінансової підтримки бойовиків на Донбасі. Водночас Росія визнала псевдовибори на окупованих територіях Сходу України та переконує, що будівництво Керченського мосту є законним", – зазначають у Європарламенті.

      Європарламент, Азов, Росія, Україна, лист, санкції, агресія
      Лист депутатів Європарламенту що агресії Кремля 

      Загалом, під листом свої підписи поставили 97 депутатів.


      Депутати, що підписалися під вищезазначеним листом  

      Нагадаємо, раніше у зв’язку з ескалацією конфлікту у Керченсько-Азовському регіоні до Росії звернулися міністри закордонних справ країн "Великої сімки". Зокрема, представники G7 закликали Кремль звільнити захоплені біля Керченської протоки українські кораблі та їхні екіпажі.

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це, група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

      есалація конфлікту на азові: матеірали, на які варто звернути увагу 
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Санкції Конфлікт в Азовському морі Європарламент Євросоюз Європа
      Джерело: 24 канал
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