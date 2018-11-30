Агрессия России на Азове: около 100 депутатов Европарламента сделали громкий призыв

Около 100 депутатов Европейского парламента обратились к Высокому Представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини и правительствам европейских государств с призывом ввести санкции против России.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает представительство Украины в ЕС.

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Агрессия Путина не может оставаться без ответа. Мы, нижеподписавшиеся члены Европейского парламента, призываем верховного представителя Могерини и всех лидеров европейских правительств наложить целевые санкции на Россию. Европа может и не должна позволить себе оставаться в стороне, пока президент Путин медленно, но неуклонно разрушает основы международного порядка, руководимого правилами,

– говорится в письме европарламентариев.

Также депутаты назвали события, которые произошли на Азове, частью более широкой стратегии по эскалации и разжиганию напряженности между Россией и Украиной.

"Это грубое и провокационное нарушение международных правил и соглашений, а также прямая угроза нашему собственному миру и безопасности. Также этот инцидент не был единственным, а стал продолжением незаконной аннексии Крыма и военной и финансовой поддержки боевиков на Донбассе. В то же время Россия признала псевдовыборы на оккупированных территориях востока Украины и убеждает, что строительство Керченского моста является законным", – отмечают в Европарламенте.



Письмо депутатов Европарламента относительно агрессии Кремля

В общем, под письмом свои подписи поставили 97 депутатов.



Депутаты, которые подписались под вышеуказанным письмом

Напомним, ранее в связи с эскалацией конфликта в Керченско-Азовском регионе к России обратились министры иностранных дел стран "Большой семерки". В частности, представители G7 призвали Кремль освободить захваченные возле Керченского пролива украинские корабли и их экипажи.

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс? 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это, группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.