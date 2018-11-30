Бутусов рассказал, при каких условиях Украина сможет остановить российскую агрессию

28 ноября в Украине официально начал действовать режим военного положения. Его введение демонстрирует, что Украина становится более консолидированной в ситуации угрозы со стороны России, такой решимости украинская власть ранее не проявляла.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

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Он отметил, что после открытой агрессии со стороны русских и их демонстративных нападений на украинцев под флагом РФ произошли изменения: Украина теперь признает, что в стране действует военное положение. Бутусов убежден, что это – шаг в правильном направлении, который сможет повысить обороноспособность государства.

По его словам, для того, чтобы вести эффективные боевые действия, нужно мобилизовать все необходимые ресурсы и силы страны и именно для этого нужен правовой режим военного положения. Украинская власть, военнослужащие и государственные администрации должны в реальных условиях отработать механизмы мобилизации общества и государства.

Бутусов вспомнил, что в 2017 году в центре Киева был теракт – подорвали одного из руководителей военной разведки Максима Шаповала.

Максим Шаповал трагически погиб в результате взрыва, который классифицировали как теракт

Но власть не могла применить никаких мер, которые бы ограничивали права людей.

Мы не блокировали выезды из столицы, не имели возможности провести масштабную проверку документов. У нас идет война, противник действует в столице, и обычный правовой режим не позволяет применять такие ограничения прав и свобод, которые нужны в борьбе с агрессором,

– отметил журналист.

Он добавил, что угрозы полномасштабного вторжения России в Украину пока нет: ей нужно осуществить концентрацию сил и средств, перебросить гораздо больше войск к границам, ведь обороноспособность нашего государства значительно возросла. Хотя пока признаков вероятного наступления нет, но это не значит, что это вообще невозможно.

Мы должны воевать с Россией на всех фронтах, в том числе и на международно-правовом и международно-политическом уровнях. Надеяться, что кто-то будет защищать Украину вместо нас и вступать в конфликт с РФ не стоит: ситуация еще не созрела для этого,

– убежден Бутусов.

Из последнего – Путина могут остановить только мощные комплексные действия. И санкции, и внешнеполитическое давление: информационное, экономическое и военное. Остановить агрессора только дипломатией невозможно.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Предшествовало этому решению агрессия России в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.



Официально закон о введении военного положения в Украине вступил в силу 28 ноября.