Из-за военного положения на оккупированный Донбасс ограничили въезд иностранцев

Через введение в 10-и областях Украины военного положения, на пунктах въезда и выезда с оккупированных территорий Донбасса для иностранцев и людей без гражданства установили ограничение выезда. Этот режим не касается граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Право пересечения линии разграничения будет у представителей официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста,

– отметили в штабе ООС.

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Что касается остальных иностранцев, то решение на их пропуск на оккупированные территории Донбасса будут принимать при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на оккупированной территории или при необходимости пересечения линии разграничения с гуманитарной целью (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и тому подобное).

Подразделения Госпогранслужбы, действующие в составе ООС, находятся в полной боевой готовности. Все пункты въезда и выезда продолжают работать в штатном режиме.

"В случае обострения ситуации в пределах дорожных коридоров пограничные подразделения готовы к действиям и выполнению задач по назначению, согласно принятых решений командованием Объединенных сил", – отметили в штабе ООС.

Почему Украина ввела военное положение?

25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы до порта в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.