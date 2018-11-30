Через воєнний стан на окупований Донбас обмежили в’їзд іноземців

Через введення в 10-и областях України воєнного стану, на пунктах в’їзду та виїзду з окупованих територій Донбасу для іноземців та людей без громадянства встановили обмеження виїзду. Цей режим не стосується громадян України.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

Право перетину лінії розмежування матимуть представники офіційних спостережних місій ООН, ОБСЄ та місії Червоного Хреста,

– зауважили у штабі ООС.

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Щодо решти іноземців, то рішення на їх пропуск на окуповані території Донбасу ухвалюватимуть за наявності відповідних документів про постійне проживання на окупованій території або за потреби перетину лінії розмежування з гуманітарною метою (похорон, важка хвороба близьких родичів тощо).



Підрозділи Держприкордонслужби, що діють у складі ООС, перебувають у повній бойовій готовності. Всі пункти в’їзду та виїзду продовжують працювати у штатному режимі.

"У разі загострення ситуації в межах дорожніх коридорів прикордонні підрозділи готові до дій та виконання завдань за призначенням, відповідно до прийнятих рішень командуванням Об’єднаних сил", – наголосили у штабі ООС.

Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.