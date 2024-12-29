Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатья и телеграм-канал Виталия Глаголы.

Смотрите также Захотел добавки: на Закарпатье мужчина на авто влетел в заправку и пошел еще за алкоголем

Что известно о поджоге автомобилей пограничников в Чопе

Виталий Глагола опубликовал сообщение, где отметил, что, как ему стало известно из собственных источников, 22-летний местный житель, по имени Юрий Габрикевич, поджег три автомобиля пограничной службы.

Пострадали Mazda, Peugeot и KIA. Это произошло с 3 по 4 ночи. Всего в течение часа было сожжено аж три машины,

– написал журналист.

Кроме того, он также опубликовал фото, где можно увидеть машины, что были подожжены.



В Чопе мужчина поджег три машины пограничников / Фото из телеграм-канала Виталия Глаголы

Впоследствии в полиции Закарпатской области рассказали, что подозреваемого задержали по "горячим следам". 22-летний мужчина в содеянном признался и объяснил, что совершил это из-за давних неприязненных отношений с владельцами транспортных средств.



Мужчина поджег машины из-за неприязни к пограничникам / Фото из телеграм-канала Виталия Глаголы

По данным правоохранителей, сейчас мужчину поместили в изолятор временного содержания. Его действия квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины об умышленном уничтожении или повреждении имущества и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование по этому делу еще продолжается.