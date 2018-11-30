Бутусов розповів, за яких умов Україна зможе зупинити російську агресію

28 листопада в Україні офіційно почав діяти режим воєнного стану. Його запровадження демонструє, що Україна стає більш консолідованою у ситуації загрози з боку Росії, такої рішучості українська влада раніше не проявляла.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

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Він наголосив, що після відкритої агресії з боку росіян та їхніх демонстративних нападів на українців під прапором РФ відбулися зміни: Україна тепер визнає, що в країні діє воєнний стан. Бутусов переконаний, що це – крок у правильному напрямі, який зможе підвищити обороноздатність держави.

За його словами, для того, щоб вести ефективні бойові дії, потрібно мобілізувати усі необхідні ресурси та сили країни й саме для цього потрібен правовий режим воєнного стану. Українська влада, військовослужбовці та державні адміністрації повинні в реальних умовах відпрацювати механізми мобілізації суспільства і держави.

Бутусов пригадав, що у 2017 році в центрі Києва був теракт – підірвали одного з керівників воєнної розвідки Максима Шаповала.



Максим Шаповал трагічно загинув внаслідок вибуху, який класифікували як теракт

Та влада не могла застосувати жодних заходів, які б обмежували права людей.

Ми не блокували виїзди зі столиці, не мали можливості провести масштабну перевірку документів. У нас триває війна, противник діє в столиці, та звичайний правовий режим не дозволяє застосовувати такі обмеження прав та свобод, які потрібні у боротьбі з агресором,

– зазначив журналіст.

Він додав, що загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну поки немає: їй потрібно здійснити концентрацію сил та засобів, перекинути набагато більше військ до кордонів, адже обороноздатність нашої держави значно зросла. Хоча поки що ознак ймовірного наступу немає, та це не означає, що це взагалі неможливо.

Ми повинні воювати з Росією на усіх фронтах, в тому числі й на міжнародно-правовому та міжнародно-політичному рівнях. Сподіватися, що хтось буде захищати Україну замість нас та вступати у конфлікт з РФ не варто: ситуація ще не дозріла до цього,

– переконаний Бутусов.

З останнього – Путіна можуть зупинити лише потужні комплексні дії. І санкції, й зовнішньополітичний тиск: інформаційний, економічний та військовий. Зупинити агресора лише дипломатією неможливо.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Нагадаємо, увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Передувало цьому рішенню агресія Росії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.



Офіційно закон про введення воєнного стану в Україні набув чинності 28 листопада.