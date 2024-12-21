Однак Росія не має такого великого дефіциту, як здається. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Чи спостерігається у Росії дефіцит техніки

Видання зазначає, що через санкції компоненти для техніки, які Росія раніше отримувала із західних країн, стали недоступними.

Навесні 2023 року кадри, на яких російські танки, яким десятиліття, перевозять у вагонах поїздів до України, спонукали російських телевізійних експертів жартувати, що незабаром Москва може почати знімати з постаментів пам'ятників танки Т-34, які брали участь у Другій світовій війні,

– йдеться у матеріалі.

На думку видання, якщо Захід продовжить підтримувати Україну, то Росія може зіткнутися з браком ресурсів для ведення війни. Однак це може статися далеко не скоро.

"У них нічого не залишилося. Вони вичерпали свої резерви", – заявляв у серпні 2023 року очільник української військової розвідки Кирило Буданов. Однак, на жаль, він недооцінив масштаб російських складів радянської зброї.

Чи є у Росії ресурси для ведення війни

За даними видання, військові витрати Росії досягли рекордного рівня з часів СРСР, а у 2024 році можуть перевищити 120 мільярдів доларів, що складе приголомшливі 30% від усіх державних витрат. Навіть величезні витрати СРСР на армію у 1990 році досягали лише 29,4% державних витрат.

Майкл Гьерстад з Міжнародного інституту стратегічних досліджень наголосив, що Росія відновлює та виробляє нові танки приблизно з тією ж швидкістю, з якою її втрачає – 100 одиниць на місяць.

Так, є дефіцит, але він не такий очевидний, як багато хто думає. Відновлення Росії відбулося набагато краще, ніж я міг собі уявити,

– зазначив експерт.

Росіяни також пристосувалися до втрат, змінюючи тактику: вони відправляють невеликі групи піхоти вперед, а танки використовують для віддаленого вогню, ховаючи їх у лісосмугах. Це дозволяє їм економити запаси бронетехніки, особливо під час наступальних дій на сході України.

"Росія не може підтримувати таку інтенсивність наступальних операцій вічно, але вона адаптується, щоб продовжити цей термін.. Українці не мають часу чекати, поки у росіян закінчиться техніка", – зауважив старший науковий співробітник Фонду Карнегі, який регулярно відвідує українські підрозділи на передовій, Майкл Кофман.

Нагадаємо, Росія втратила у війні проти України вже понад 9,5 тисяч танків, майже 20 тисяч інших броньованих машин та майже 32 тисячі одиниць автомобільної техніки військового призначення. Також ми повідомляли, що 2024 рік може стати для російської армії найкривавішим у втратах особового складу. Лише точно підтверджені втрати можуть перетнути межу у 34 тисячі осіб, дату смерті ще 11 тисяч військових неможливо визначити.