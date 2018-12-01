У Керченській протоці зіткнулися іноземні кораблі, – ЗМІ

У п'ятницю, 30 листопада, у Керченській протоці зіткнулися 2 вантажних іноземних судна. Трапилось це під час того як кораблі прямували в Азовське море з румунського порту Констанца.

Про це повідомляє FleetMon.

Корабель під прапором Того Lady Maria в ході маневрування заплутав свій гребний гвинт у якірний ланцюг вантажного судна під прапором Мальти Azov Concord. В результаті інциденту гвинт пошкодився, а корабель Azov Concord втратив якір з ланцюгом.

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Обидва кораблі прямували з порту Констанца в Румунії в порти Росії та України, обидва чекали дозволу на транзит через протоку,

– зазначає видання.

24 канал з посиланням на міністра інфраструктури України Володимира Омеляна повідомляв, що станом на вечір 28 листопада українські порти, що мають вихід до Азовського моря залишалися заблокованими Росією на захід та вихід. Мовиться про порти Маріуполя та Бердянська. За даними Омеляна, Росія блокувала 35 суден.

Який інцидент нещодавно трапився в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських військових моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.