РФ блокує Керченську протоку: аварій зазнали три іноземні судна

У Чорному та Азовському морях зафіксовані аварії морських суден, зумовлені блокуванням Росією Керченської протоки. Аварії траплялися переважно через скупчення кораблів поблизу протоки.

Відповідну інформацію оприлюднили у МінТОТ.

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З 25 листопада сотні кораблів перебували в очікуванні дозволів на прохід через Керченську протоку, як в напрямку Чорного, так і в напрямку Азовського морів. Кораблі залишалися на місцях, утворюючи скупчення, що стало причиною низки аварій,

– йдеться у повідомленні.

Так, мовиться про зіткнення 2 вантажних іноземних суден 30 листопада. Корабель під прапором Того Lady Maria в ході маневрування заплутав свій гребний гвинт у якірний ланцюг вантажного судна під прапором Мальти Azov Concord. В результаті інциденту гвинт пошкодився, а корабель Azov Concord втратив якір з ланцюгом. Обидва кораблі перебували на своєму шляху до портів в Азовському морі. Окрім цієї аварії, на морі поблизу Керченської протоки стало відомо про ще одну – за участі російського судна.



Скупчення кораблів поблизу Керченської протоки

1 грудня на виході з Азовського моря поблизу Керченської протоки буксир PAL 3 (Російська Федерація) втратив контроль над буксированою баржою Shilaynyay, що була завантажена близько 4000 тоннами пшениці. Баржа відірвалася та сіла на мілину поблизу мису Кам’яне. Капітан буксира кілька годин намагався самостійно зняти баржу з мілини, однак його спроби виявилися марними.

Допустивши масове скупчення суден в районі Керченської протоки, Російська Федерація створила серйозну загрозу безпеці судноплавства. Такі дії РФ є грубим порушенням Конвенції ООН з морського права 1982 року, відповідно до якої Росія відповідає за безпечну навігацію суден,

– додали у міністерстві.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.