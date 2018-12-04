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      Маленька перемога: Росія частково розблокувала порти в Азовському морі, – Омелян

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      Росія частково розблокувала порти в Азовському морі
      Росія частково розблокувала порти в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Міністр інфраструктури України Володимир Омелян стверджує, що наразі рух суден у Керченській протоці здійснюється. Порти Бердянська та Маріуполя частково розблоковано, проте на вхід в Азовське море очікують 17 суден, а на вихід – 1.

      Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформує прес-служба відомства.

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      Відомо, що частково розблоковані порти Бердянська та Маріуполя. Судна здійснюють свій рух на вхід та вихід через Керченську протоку у напрямку українських портів.

      Судна зупиняються російською стороною, оглядаються, як і раніше, проте частково рух відновлено,
      – уточнив Володимир Омелян.

      Крім того, на вхід в Азовське море очікують 17 суден, а на вихід – 1. Ще 9 суден стоять біля причалів в портах. Більше того, Омелян наголосив, що розблокування українських портів стало можливим завдяки скоординованим діям української влади, а також жорсткій та однозначній міжнародній реакції. Допомогла й увага з боку іноземних медіа.

      Раніше 24 канал повідомляв, що у Чорному та Азовському морях зафіксовані аварії морських суден, зумовлені блокуванням Росією Керченської протоки. Аварії траплялися переважно через скупчення кораблів поблизу протоки.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Водний транспорт Керч Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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