США піднімуть питання російської агресії в Азові під час засідання РМЗС ОБСЄ

Сполучені Штати Америки планують торкнутися теми ситуації у Керченській протоці на 25-му засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Про це йдеться в опублікованому тексті Державного департаменту США після брифінгу у понеділок 3 грудня.

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Ключовою темою обговорення буде Україна і Керченська протока. Ми плануємо притягнути Росію до відповідальності за ці дії, і ОБСЄ — хороше місце для того, щоб європейські країни проявили своє лідерство. Отож США сконцентрують увагу на Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, ми також сконцентруємо увагу на порушеннях перемир’я,

— заявив представник Держдепартаменту.

Засідання РМЗС ОБСЄ пройде у Мілані 6-7 грудня під головуванням Італії.

Нагадаємо, що місія США закликала Росію негайно припинити агресивні дії – звільнити захоплених українських моряків та кораблі. Дипломати також стривожені незаконним призов українців до лав російської армії в окупованому Криму.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

РОСІЯ АТАКУВАЛА УКРАЇНСЬКІ КОРАБЛІ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ХРОНІКА ПОДІЙ