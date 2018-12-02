Яку важку техніку окупанти зосередили на Донбасі: дані ОБСЄ

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованій території Луганщини зафіксував понад сто одиниць важкої техніки, що належить російсько-окупаційним військам.

Про це повідомила Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін з посиланням на звіт СММ ОБСЄ, який було опубліковано 30 листопада.

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29 листопада БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії на непідконтрольних Уряду України південно-західних районах Луганської області зафіксував розміщення реактивних систем залпового вогню окупантів БМ-21 "Град": в районі Боково-Платове виявлено двадцять дві одиниці, біля Міусинська – шість, а поблизу Садового – вісім одиниць. Поблизу Міусинська окупанти також зосередили 12 буксирувальних гаубиць Д-30 "Жаба", 10 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", сім танків Т-72 та чотири зенітних ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10",

– зазначили представники Місії.

Окрім того, переконують у ОБСЄ, два танки Т-72, 17 буксируваних гаубиць (вісім 2A36 "Гіацинт-Б" і дев'ять 2А65), які належать командування збройних сил Росії, розташувалися на південному заході від Луганська у районі Хрустального (колишній Красний Луч). Водночас 6 самохідних гаубиць 2С1, 11 причіпних гаубиць (п'ять 2А65 і шість Д-30) і 4 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" було зафіксовано поруч із Боково-Платовим.

"Ми зазначаємо, що такі дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись мінських домовленостей і відверте порушення взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін, а також про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту", – підсумувала Українська сторона в СЦКК.

Нагадаємо, у середині листопада на окупованій території Донбасу СММ ОБСЄ виявила 5 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 міліметри).