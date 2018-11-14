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      ОБСЄ зафіксували велику кількість важкої техніки на окупованому Донбасі

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      ОБСЄ знайшла зброю на окупованому Донбасі
      ОБСЄ знайшла зброю на окупованому Донбасі / narodna-pravda.ua

      Бойовики окупаційної адміністрації РФ продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння на тимчасово непідконтрольній уряду України території.

      Про це повідомляє прес-служба ООС.

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      За інформацією ОБСЄ 11 листопада у непідконтрольному урядові районі, виявили 5 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), розміщених біля Шимшинівки з порушенням ліній відведення. Наступного дня там же виявили 10 танків T-72.

      Українська сторона СЦКК наголошує, що зосередження бойовиками збройних формувань РФ техніки та озброєння у населених пунктах, в порушення Мінських домовленостей, наражає на небезпеку мирне населення.

      Нагадаємо, раніше на окупованій території України у Донецькій області виявлено російський гумконвой з машинами військового зразка.

      Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ Зброя Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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