ОБСЄ зафіксували велику кількість важкої техніки на окупованому Донбасі

Бойовики окупаційної адміністрації РФ продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння на тимчасово непідконтрольній уряду України території.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

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За інформацією ОБСЄ 11 листопада у непідконтрольному урядові районі, виявили 5 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), розміщених біля Шимшинівки з порушенням ліній відведення. Наступного дня там же виявили 10 танків T-72.

Українська сторона СЦКК наголошує, що зосередження бойовиками збройних формувань РФ техніки та озброєння у населених пунктах, в порушення Мінських домовленостей, наражає на небезпеку мирне населення.

Нагадаємо, раніше на окупованій території України у Донецькій області виявлено російський гумконвой з машинами військового зразка.