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      Українські військові потренувались бити з повітря по об’єктах противника на Донбасі: відео

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      Авіація Об’єднаних сил на Донбасі відпрацювала удари по об’єктах противника
      Авіація Об’єднаних сил на Донбасі відпрацювала удари по об’єктах противника / Кадр з відео

      Військова авіація Об’єднаних сил на Донбасі відпрацювала удари по рухомих та нерухомих наземних об’єктах противника. Ці тренування зафіксували на відео.

      Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

      "На виконання наказу командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва перевірено готовність чергових сил та засобів авіації Повітряних сил та армійської авіації ОС до виконання завдань авіапідтримки наземних сил", – сповістили у штабі ООС.

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      Там уточнили, що українські військові відпрацювали удари по рухомих та нерухомих наземних об’єктах за цілевказанням передових авіанавідників.

      Всі вказані цілі було умовно знищені –- результати перевірки оцінені на "відмінно".

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил авіація Збройні Сили України Сергій Наєв
      Джерело: 24 канал
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