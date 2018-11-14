Українські військові потренувались бити з повітря по об’єктах противника на Донбасі: відео
Військова авіація Об’єднаних сил на Донбасі відпрацювала удари по рухомих та нерухомих наземних об’єктах противника. Ці тренування зафіксували на відео.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.
"На виконання наказу командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва перевірено готовність чергових сил та засобів авіації Повітряних сил та армійської авіації ОС до виконання завдань авіапідтримки наземних сил", – сповістили у штабі ООС.
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Там уточнили, що українські військові відпрацювали удари по рухомих та нерухомих наземних об’єктах за цілевказанням передових авіанавідників.
Всі вказані цілі було умовно знищені –- результати перевірки оцінені на "відмінно".
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