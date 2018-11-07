Українські бійці ліквідували бойовиків-розвідників на Донбасі: вражаюче відео

Українські військові знищили групу розвідки проросійських бойовиків на одній із передових позицій у районі Світлодарської дуги на Донбасі.

Відповідне відео оприлюднили волонтери фонду "Повернись живим".

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"В один з днів тут вирішили "прогулятися" знахабнілі бойовики. Відчувши себе невидимими, вони висунулися вперед, щоб, судячи з усього, провести розвідку. Весь цей час за пересуванням "гостей" спостерігали наші військові. Коли окупанти, не поспішаючи, почали повертатися у свій "русский мир", українським воїнам урвався терпець", – йдеться у повідомленні.

Тоді, військові ЗСУ відкрили по проросійських бойовиках вогонь з гранатометів.

Крім того, зазначається, що розгледіти ворога, зберегти власні життя та дати відсіч окупантам бійці змогли завдяки спеціальним камерам.

До слова, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих дій проросійських бойовиків 6 листопада один український захисник отримав поранення. Водночас, бійцям ОС вдалося знищити двох окупантів.