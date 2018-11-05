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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      "Мені тут краще": військові зворушливо розповіли, як потрапили на війну

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      На позиціях поблизу окупованої Горлівки ні дня без обстрілів. Вибухи та кулеметні черги чути навіть посеред білого дня. Але найбільш гаряче вночі та зранку.

      "У нас з ними як, не дружні відносини. Вони нас обстрілюють з великокаліберних кулеметів, в основному 120-ми працюють. Сидиш. Свист йде. І не розумієш, тікати, чи ні. Куди зараз впаде. Оце набагато страшніше. А такі поодинокі простріли, до них просто звикли", – зазначив військовий Ігор. 

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      Окрім молодих бійців тут служать і старші чоловіки. До прикладу, військовому Андрію 56 років, на війні з 2015 року. Щоразу продовжує контракт на ще один рік.

      Мені тут краще. Тут люди розуміють мене, а я людей,
      – зазначив військовий Андрій.

      Боєць ЗСУ Микола воює із літа 2014 року. Після демобілізації – не зміг всидіти вдома. І знову повернувся на передову.

      Прийшов після мобілізації. Зрозумів, що треба ще йти воювати, треба допомога, досвід і все решта,
      – пригадав боєць Микола.

      Бійці з досвідом розповіли, що молодь радо вчиться. Бо розуміє, що від цього залежать життя.

      Підказуємо – вчаться, показуємо, що і як треба, що можна робити, що не можна,
      – зазначив Микола.

      Проте, досвідчені бійці, молодь найбільшою підтримкою та оберегом називають своїх рідних. Завдяки їхнім дзвінкам, вони розуміють, що не мають права опускати руки. Бо їх люблять і чекають.

      Діти, внуки, кохана дружина дзвонять весь час. Люблять і ждуть,
      – сказав боєць Андрій.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил Новини України Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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