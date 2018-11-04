У жовтні Україна втратила 11 військових: імена та фото загиблих бійців

У жовтні 2018 року Україна втратила 11 військових Збройних Сил. Більшості не було навіть 30 років.

9 жовтня на Світлодарській дузі, ворог влучив у 24-річного солдата Юрія Фешка з кулемета. У хлопця не було шансів вижити.

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"Юрчик, це мій любимчик був. Я його так любив! Він пройшов Авдіївку, таку гарячу точку пройшов. А тут не вберегли, так получилось", – пригадав військовослужбовець ЗСУ Ревізор.



Юрій Фешко

Не вберегли і 27-річного Антона Моспана. 15 жовтня боєць отримав смертельне поранення в голову на Луганщині.



Антон Моспан

27 жовтня у районі Кримського від кулі ворожого снайпера загинув і солдат восьмого окремого батальйону Дмитро Дарій. Йому було 47 років. Прощалися з бійцем у рідних Чернівцях.



Дмитро Дарій

У жовтні на Луганщині загинули айдарівець Олексій Влодарський з Житомирщини та старший солдат Павло Стоянський з Маріуполя.



Олексій Влодарський



Павло Стоянський

На Донеччині обірвалися життя солдата Олесі Бакланової із Луганщини, військовослужбовців Романа Магаса з Львівщини, Сергія Дронова з Черкащини, Андрія Бойка з Полтавщини, Павла Білика з Вінничини та Олександра Ура із Закарпаття.



Олеся Бакланова



Роман Магас



Сергій Дронов



Андрій Бойко



Павло Білик