Скільки жінок загинуло у війні на Донбасі: шокуюча цифра

За час російсько-української війни та агресії на Донбасі загинули майже сотня жінок, ще шестеро досі перебувають в полоні окупантів, а понад 20 вважаються зниклими безвісти.

Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко під час виступу на відкритих дебатах Ради безпеки ООН, передає "Укрінформ".

Читайте також: "Доказів не побачили": в ОБСЄ зробили гучну заяву про війська РФ на Донбасі

Вона зазначила, що починаючи з 2014 року і дотепер на Донбасі гинуть жінки-військовослужбовці. Вона пригадала, що кілька днів тому було вбито 19-річну солдатку Олесю Бакланову, а в лютому, загинула медична сестра Сабіна Галицька. Чиновниця відзначила, що автомобіль 23-річної Сабіни, який "був чітко позначений як медичний", все одно було уражено російською протитанковою керованою ракетою.

"Скільки ще українок має загинути, захищаючи свою рідну землю, щоб зупинити спровокований Росією збройний конфлікт на Донбасі?", – запитала Геращенко.

Також заступниця ВРУ звернула увагу на проблему замінованих територій на сході України.

За роки війни на Донбасі від них загинули 92 жінки. Кілька днів тому поблизу окупованої Горлівки Донецької області від мін загинуло троє дітей,

– підкреслила вона.

Водночас, політик нагадала про те, що проросійські бойовики тримають у заручниках не лише чоловіків, а й жінок.

"За роки війни вдалося звільнити чи знайти 258 жінок, які перебували в заручниках незаконних проросійських бандформувань. Наразі ще шість українок перебувають у полоні, 21 жінка вважається зниклою безвісті", – повідомила Геращенко.

Окрім того, за її словам, ще півтори тисячі жінок залишилися вдовами та більше ніж дві тисячі втратили своїх синів у війні на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Ірина Геращенко повідомила, що контракт зі Збройними силами України підписали 25 тисяч жінок, які проходять службу на рівні з чоловіками-військовими.