"Доказів не побачили": в ОБСЄ зробили гучну заяву про війська РФ на Донбасі

Моніторингова місія ОБСЄ не побачила прямих доказів російського втручання на Сході України, де триває війна. Проте, на Донбасі спостерігачі бачили солдат у формі зі знаками РФ, але "таку форму можна купити будь-де".

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає "Голос Америки".

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"Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання, – 24 Канал). Втім, ми бачили конвої, які виїжджають і в'їжджають до України по брудних дорогах посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону", – сказав Хуг.

Представник ОБСЄ додав, що на одній із ділянок прикордонної території ОБСЄ вдалось зафіксувати незаконний перетин кордону України та Росії й опублікувати відповідне відео.

Ми бачили особливі види зброї, які ми в деталях описали, включно із військовим електронним озброєнням. Ми також говорили із взятими в полон українською армією бранцями, які заявляють, що вони служать російській армії та під час ротації беруть участь у військових діях в Україні,

– розповів він.

Хуг також додав, що місія бачила людей з розпізнавальними знаками армії Росії на формі, але, за його словами, її нібито "можна купити будь-де".

"Ми бачили також розпізнавальні знаки Німеччини, Іспанії та інших, і також Росії", – резюмував Хуг.

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що спостерігачі ОБСЄ продовжують збирати докази присутності російських військових на окупованому Донбасі. Нещодавно вони вкотре зафіксували колони військової техніки та розмовляли із кадровими офіцерами збройних сил Росії.

Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома, перш за все, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.