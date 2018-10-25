ОБСЄ виявила на окупованій території Донбасу ракетний комплекс "Оса": відео

Зенітно-ракетний комплекс "Оса" виявили представники ОБСЄ на окупованій території Донбасу. Зафіксував її безпілотник спостережної місії за 70 кілометрів від Донецька.

Як доказ, вони виклали у мережу відео з бойовою машиною.

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За оцінкою фахівців, у зенітно-ракетного комплексу працював двигун, а сам ЗРК функціонував – неподалік від населеного пункту Житенко ( за 70 кілометрів від Донецька) на непідконтрольному урядові району поблизу кордону з Російською Федерацією, де СММ раніше зафіксувала автоколони, які в’їжджали до України та виїжджали з неї.

Відео ОБСЄ, що зафіксувала ЗРК "Оса"

Що таке ЗРК "Оса"?Радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс, який призначений для важкої техінки ворога та скупчення солдатів. Він був спеціально розроблений для захисту від ударів з повітря танкових і мотострілкових під час бойових дій.

Нагадаємо, 13 жовтня у районі неконтрольованої ділянки кордону з Російською Федерацією з українського боку безпілотник спостерігачів ОБСЄ зафіксував чергові колони військових вантажівок бойовиків.