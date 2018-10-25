ОБСЕ обнаружила на оккупированной территории Донбасса ракетный комплекс "Оса": видео

Зенитно-ракетный комплекс "Оса" обнаружили представители ОБСЕ на оккупированной территории Донбасса. Зафиксировал ее беспилотник наблюдательной миссии в 70 километрах от Донецка.

Как доказательство, они выложили в сеть видео с боевой машиной.

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По оценке специалистов, у зенитно-ракетного комплекса работал двигатель, а сам ЗРК функционировал – неподалеку от населенного пункта Житенко (за 70 километров от Донецка) в неподконтрольном правительству районе вблизи границы с Российской Федерацией, где СММ ранее зафиксировали автоколонны, которые въезжали в Украину и выезжали из нее.

Видео ОБСЕ зафиксировала ЗРК "Оса"

Что такое ЗРК "Оса"?Советский автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для тяжелой техинки врага и скопления солдат. Он был специально разработан для защиты от ударов с воздуха танковых и мотострелковых непосредственно во время боевых действий.

Напомним, 13 октября в районе неконтролируемого участка границы с Российской Федерацией с украинской стороны беспилотник наблюдателей ОБСЕ зафиксировал очередные колонны военных грузовиков боевиков.