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      Сколько женщин погибло в войне на Донбассе: шокирующая цифра

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      На Донбассе погибли более 90 женщин
      На Донбассе погибли более 90 женщин / Фото из открытых источников

      За время российско-украинской войны и агрессии на Донбассе погибли почти сотня женщин, еще шестеро до сих пор находятся в плену оккупантов, а более 20 считаются пропавшими без вести.

      Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко во время выступления на открытых дебатах Совета безопасности ООН, передает "Укринформ".

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      Она отметила, что начиная с 2014 года и до сих пор на Донбассе гибнут женщины-военнослужащие. Она вспомнила, что несколько дней назад была убита 19-летняя солдат Олеся Бакланова, а в феврале погибла медицинская сестра Сабина Галицкая. Чиновница отметила, что автомобиль 23-летней Сабины, который "был четко обозначен как медицинский", все равно был поражен российской противотанковой управляемой ракетой.

      "Сколько еще украинок должно погибнуть, защищая свою родную землю, чтобы остановить спровоцированный Россией вооруженный конфликт на Донбассе?" – спросила Геращенко.

      Также заместитель ВРУ обратила внимание на проблему заминированных территорий на востоке Украины.

      За годы войны на Донбассе от них погибли 92 женщины. Несколько дней назад вблизи оккупированной Горловки Донецкой области от мин погибли трое детей,
      – подчеркнула она.

      В то же время, политик напомнила о том, что пророссийские боевики держат в заложниках не только мужчин, но и женщин.

      "За годы войны удалось освободить или найти 258 женщин, которые находились в заложниках пророссийских незаконных бандформирований. На данный момент еще шесть украинок находятся в плену, 21 женщина считается пропавшей без вести", – сообщила Геращенко.

      Кроме того, по ее словам, еще полторы тысячи женщин остались вдовами и более двух тысяч потеряли своих сыновей в войне на Донбассе.

      Напомним, ранее Ирина Геращенко сообщила, что контракт с Вооруженными силами Украины подписали 25 тысяч женщин, которые проходят службу наравне с мужчинами-военными.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Ирина Геращенко заложники
      Источник: 24 Канал
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