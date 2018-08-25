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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Сколько женщин служит в рядах ВСУ: известно количество

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В рядах ВСУ служат 25 тысяч женщин-военных
В рядах ВСУ служат 25 тысяч женщин-военных / Фото из Facebook

Контракт с Вооруженными силами Украины подписали 25 тысяч женщин, которые проходят службу наравне с мужчинами-военными.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Facebook.

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Еще раз о параде. Он был безупречным и идеальным...Единственное, чего не хватало – это особого акцента, что впервые шагал по Крещатику и сводный отряд женщин-военных. Цифра в информационном тексте, что уже 25 тысяч украинок служат по контракту в ВСУ, из них более 3000 офицеров. Страна должна знать, сколько у нас женщин-подполковников и полковников, потому что они служат наравне с мужчинами,
– подчеркнула политик.

По ее словам, парад, на котором была показана модернизированная техника и вооружение, продемонстрировал важные моменты создания украинской новейшей истории.

"Когда боевые части получают боевые знамена, которые носят имена Украинских Героев современности и прошлого. И не мелочи (за которые несправедливо критиковали всевозможные "умники" МО) – новая форма, новые береты, чтобы ни одна ассоциация и ни один намек не связывали наш героический военный строй с армией агрессора", – добавила Геращенко.

Напомним, 24 августа в Киеве состоялся масштабный военный парад по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. Участие в нем приняли свыше 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц военной техники. Впервые на параде отдельной сводной колонной прошли женщины-военнослужащие.

Теги: Новости Украины Новости политики День Независимости Вооруженные Силы Украины Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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