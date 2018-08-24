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Какая техника присутствовала на параде ко Дню Независимости-2018

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24 августа в Киеве прошел парад по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и 100-й годовщины возрождения Украинской государственности, который назывался "Марш новой армии". Кроме более 4,5 тысячи военнослужащих, участие в мероприятии приняли также 250 единиц военной техники.

В целом на параде продемонстрировали 40 единиц тяжелой бронированной техники, более 100 единиц автомобильной техники и БТР, 30 единиц артиллерийских систем и 30 ракетных комплексов.

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Одними из самых интересных образцов стали недавно переданные Украине со стороны Соединенных Штатов переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Заметим, что они были установлены на специализированных бронированных автомобилях "Дозор", на которых ехало противотанковое подразделение.

Также в параде приняли участие новейшие образцы вооружения и военной техники, разработанные предприятиями украинского оборонного-промышленного комплекса.

К примеру, танковую колонну, в которую входили, в частности, модернизированные танки Т-64БВ, возглавил Т-84-120 "Ятаган" с пушкой калибра 120 миллиметров. Кроме того, было представлено самоходную артиллерийскую установку "Богдана", которая пока только проходит испытания, однако уже хорошо зарекомендовала себя среди специалистов.

Относительно механизированной колонны, то в ней прошли: боевая машина пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-3ДА, БТР-70 ДИ, противотанковые пушки "Рапира" и "МСТА-Б", батареи САУ "Гвоздика", "Акация", "Пион", оперативно-технические ракетные комплексы "Сапсан" и "Точка-У", комплекс автоматизированного управления артиллерийской батареей и артиллерийским дивизионом "Оболонь-А", реактивные системы залпового огня "Град", "Ива" и "Ураган", "Ольха", зенитно-ракетная пушка "Тунгуска", зенитно-ракетный комплекс "ТОР", самоходные огневые установки "БУК-М1", зенитно-ракетный комплекс С-300.

Тысячи зрителей имели возможность увидеть и тактические бронированные колесные машины "Дозор-Б" и "Козак-2", санитарные автомобили Humvee и "Богдан", а также установленные на них авиационные беспилотные комплексы "Фурия", "Аист" и ПД -1.

Добавим, что на параде ко Дню Независимости над Крещатиком впервые пролетела военная авиация: 29 истребителей, штурмовиков, транспортных самолетов и вертолетов.

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Почти все самолеты являются модернизированными с советских, за исключением военно-транспортного Ан-178, который является 100-процентной украинской разработкой.

Что касается вертолетов, то на Ми-8 установлен модернизированный двигатель и новые системы противоракетной защиты и приборы ночного видения. В воздухе над Крещатиком также пролетели морские вертолеты берегового базирования Ми-14 и военно-транспортные самолеты Ан-26 с модернизированной авионикой.

Также в сопровождении многоцелевых истребителей Су-27 пролетел военно-транспортный Ил-76, бронированные штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, транспортный самолет украинской разработки Ан-178, истребители Миг-29.

Все фото: 24 канал

Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины День Независимости авиация Оружие Фотоновости Міністерство оборони України
Источник: 24 канал
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