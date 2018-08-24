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"Почему я защищаю независимость Украины?": спецпроект 24 канала

111 Читати новину українською
Украинские защитники
Украинские защитники / vgolos.com.ua

Ко Дню независимости Украины журналисты 24 канала сделали опрос на фронте. Почему люди разного возраста, пола, разных профессий и из всех регионов государства защищают независимость – смотрите в спецпроекте 24 канала.

"Я оружие вообще не люблю, честно. Но приходится преодолевать какие-то свои страхи или нежелание. Потому что дома отсиживаться это классно, конечно, но это не всегда вариант и выход из ситуации", – сказал военнослужащий ВСУ Назар.

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Видео спецпроекта 24 канала, часть 1

"Как человек, который знает правду, может остаться равнодушным, не обращать внимания, жить дальше? Я этого не понимаю, не знаю ... На тот момент я не могла поступить по-другому. У меня здесь друзья, я знаю правду о том, что здесь происходит, и как я могу сидеть просто так? А помогать оттуда чисто физически – это очень тяжело. Это довольно далеко и малоэффективно. Если ты хочешь что-то сделать, то ты должен приехать и сделать это сам", – убеждена военная ВСУ Ольга, которая раньше жила в России.

Видео спецпроекта 24 канала, часть 2

"У каждого в жизни приходит тот момент, когда ты сталкиваешься с ответственностью. Чем дальше ты взрослеешь, тем больше ты отвечаешь. А так как в Конституции прописано, что гражданин Украины обязан во время военных действий обеспечивать целостность и суверенитет Украины, обязан придерживаться Конституции Украины, то и обязуется защищать Украину и ее информационные поля. Думаю, это обязанность каждого. И я чувствовал за собой долг, поэтому и ушел", – рассказал военнослужащий ВСУ Роман.

Видео спецпроекта 24 канала, часть 3

"В 14-м году где-то в конце зимы я поехал работать за границу и не мог оторваться от новостей. Поэтому, когда я спустя год вернулся в Украину, через неделю я пошел в военкомат, и после этого (с короткими сроками на отдых) я нахожусь в армии", – поделился военнослужащий ВСУ на позывной "Маугли".

Видео спецпроекта 24 канала, часть 4

"Ты волонтер, ты журналист на передовой, или ты военнослужащий – ты делаешь свой вклад в то, чтобы мы были свободны и независимы. Сидеть просто дома – это не героизм, не есть патриотизм. А тем более рассуждать об этом в соцсетях неправильно. И поэтому у меня было большое желание и призвание – там где я более нужен для своего государства, там я и буду. Для будущего моих детей", – отметил военнослужащий ВСУ Олег.

Видео спецпроекта 24 канала, часть 5

 

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе День Независимости
Источник: 24 канал
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