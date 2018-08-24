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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Чому я бороню незалежність України?": спецпроект 24 каналу

171 Читать новость на русском
Українські захисники
Українські захисники / vgolos.com.ua

До Дня незалежності України журналісти 24 каналу зробили опитування на фронті. Чому люди різного віку, статі, різних професій та з усіх регіонів держави захищають незалежність – дивіться у спецпроекті 24 каналу.

"Я зброї взагалі не люблю, чесно. Але доводиться переборювати якісь свої страхи чи небажання. Тому що вдома відсиджуватись це класно, звісно, але це не завжди варіант і вихід з ситуації", – сказав військовослужбовець ЗСУ Назар. 

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Відео спецпроекту 24 каналу, частина 1

"Як людина, яка знає правду, може залишитися байдужою, не звертати уваги, жити далі? Я цього не розумію, не знаю ... На той момент я не могла вчинити по-іншому. У мене тут друзі, я знаю правду про те, що тут відбувається, і як я можу сидіти просто так? А допомагати звідти чисто фізично – це дуже важко. Це доволі далеко і малоефективно. Якщо ти хочеш щось зробити, то ти повинен приїхати і зробити це сам", – переконана військовослужбовиця ЗСУ Ольга, яка раніше жила в Росії. 

Відео спецпроекту 24 каналу, частина 2

"У кожного в житті приходить той момент, коли ти стикаєшся з відповідальністю. Чим далі ти дорослішаєш, тим більше ти відповідаєш. А та як в Конституції України прописано, що громадянин України зобов'язаний під час військових дій забезпечувати цілісність та суверенітет України, зобов'язаний дотримуватись Конституції України, то і зобов'язується захищати Україну і її інформаційні поля. Думаю, це обов'язок кожного. І я відчував за собою обов'язок, тому й пішов", – розповів військовослужбовець ЗСУ Роман. 

Відео спецпроекту 24 каналу, частина 3

"У 14-му році десь наприкінці зими я поїхав працювати за кордон і не міг відірватись від новин. Тому, коли я за рік повернувся до України, через тиждень я пішов до військкомату, і після цього (з короткими термінами на відпочинок) я перебуваю в армії", – поділився військовослужбовець ЗСУ на позивний "Мауглі". 

Відео спецпроекту 24 каналу, частина 4

"Чи ти волонтер, чи ти журналіст на передовій, чи ти військовослужбовець – ти робиш свій внесок в те, щоб ми були вільні і незалежні. Сидіти просто вдома – це не є героїзм, не є патріотизм. А тим більше розмірковувати про це у соцмережах неправильно. І тому було у мене велике бажання і покликання – там де я більш необхідний для своєї держави, там я і буду. Для майбутнього моїх дітей", – наголосив військовослужбовець ЗСУ Олег. 

Відео спецпроекту 24 каналу, частина 5

 

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України День Незалежності Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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