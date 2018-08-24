Яка техніка була присутньою на параді до Дня Незалежності-2018

24 серпня у Києві відбувся парад з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-ї річниці відродження Української державності, що мав назву "Марш нової армії". Окрім понад 4,5 тисячі військовослужбовців, участь у заході взяли також 250 одиниць військової техніки.

Загалом на параді продемонстрували 40 одиниць важкої броньованої техніки, понад 100 одиниць автомобільної техніки та БТР, 30 одиниць артилерійських систем і 30 ракетних комплексів.

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Одними з найцікавіших зразків стали нещодавно передані Україні з боку Сполучених Штатів переносні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

Зауважимо, що їх було встановлено на спеціалізованих броньованих автомобілях "Варта", на яких їхав протитанковий підрозділ.

Також у параді взяли участь новітні зразки озброєння та військової техніки, розроблені підприємствами українського оборонного-промислового комплексу.

До прикладу, танкову колону, до якої входили, зокрема, модернізовані танки Т-64БВ, очолив Т-84-120 "Ятаган" з гарматою калібру у 120 міліметрів. Крім того, було представлено ​​самохідну артилерійську установку "Богдана", яка поки тільки проходить випробування, проте вже добре зарекомендувала себе серед спеціалістів.

Щодо механізованої колони, то у ній пройшли: бойова машина піхоти БМП-2, бронетранспортери БТР-3ДА, БТР-70 ДІ, протитанкові гармати "Рапіра" та "МСТА-Б", батареї САУ "Гвоздика", "Акація", "Півонія", оперативно-технічні ракетні комплекси "Сапсан" і "Точка-У", комплекс автоматизованого управління артилерійською батареєю та артилерійським дивізіоном "Оболонь-А", реактивні системи залпового вогню "Град", "Верба" ​ та "Ураган", "Вільха" зенітно-ракетна гармата "Тунгуска", зенітно-ракетний комплекс "ТОР", самохідні вогневі установки "БУК-М1", зенітно-ракетний комплекс С-300.

Тисячі глядачів мали змогу побачити й тактичні броньовані колісні машини "Дозор-Б" і "Козак-2", санітарні автомобілі Humvee і "Богдан", а також встановлені на них авіаційні безпілотні комплекси "Фурія", "Лелека" та ПД -1.

Додамо, що на параді до Дня Незалежності над Хрещатиком вперше пролетіла військова авіація: 29 винищувачів, штурмовиків, транспортних літаків і вертольотів.

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Майже всі літаки є модернізованими з радянських, за винятком військово-транспортного Ан-178, який є 100-відсотковою українською розробкою.

Що стосується гелікоптерів, то на Мі-8 встановлено модернізований двигун і нові системи протиракетного захисту й прилади нічного бачення. Небом над Хрещатиком також пролетіли морські вертольоти берегового базування Мі-14 і військово-транспортні літаки Ан-26 з модернізованою авіонікою.

Також у супроводі багатоцільових винищувачів Су-27 пролетів військово-транспортний Іл-76, броньовані штурмовики Су-25, бомбардувальники Су-24 М, винищувачі Су-27, транспортний літак української розробки Ан-178, винищувачі МіГ-29.

Всі фото: 24 канал