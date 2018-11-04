В октябре Украина потеряла 11 военных: имена и фото погибших бойцов

В октябре 2018 года Украина потеряла 11 военных Вооруженных Сил. Большинству не было даже 30 лет.

9 октября на Светлодарской дуге, враг попал в 24-летнего солдата Юрия Фешко из пулемета. У парня не было шансов выжить.

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"Юрчик, это мой любимчик был. Я его так любил! Он прошел Авдеевку, такую горячую точку прошел. А тут не уберегли, так получилось", – вспомнил военнослужащий ВСУ Ревизор.



Юрий Фешко

Не уберегли и 27-летнего Антона Моспана. 15 октября боец получил смертельное ранение в голову на Луганщине.



Антон Моспан

27 октября в районе Крымского от пули вражеского снайпера погиб и солдат восьмого отдельного батальона Дмитрий Дарий. Ему было 47 лет. Прощались с бойцом в родных Черновцах.



Дмитрий Дарий

В октябре на Луганщине погибли айдаровец Алексей Влодарский с Житомирщины и старший солдат Павел Стоянский из Мариуполя.



Алексей Влодарский



Павел Стоянский

На Донетчине оборвались жизни солдата Олеси Баклановой из Луганщины, военнослужащих Романа Магаса из Львовщины, Сергея Дронова из Черкасской области, Андрея Бойко из Полтавщины, Павла Билыка из Винницкой области и Александра Ура из Закарпатья.



Олеся Бакланова



Роман Магас



Сергей Дронов



Андрей Бойко



Павел Билык