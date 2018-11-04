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      В октябре Украина потеряла 11 военных: имена и фото погибших бойцов

      255 Читати новину українською

      В октябре 2018 года Украина потеряла 11 военных Вооруженных Сил. Большинству не было даже 30 лет.

      9 октября на Светлодарской дуге, враг попал в 24-летнего солдата Юрия Фешко из пулемета. У парня не было шансов выжить.

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      "Юрчик, это мой любимчик был. Я его так любил! Он прошел Авдеевку, такую горячую точку прошел. А тут не уберегли, так получилось", – вспомнил военнослужащий ВСУ Ревизор.

      фешко юрій
      Юрий Фешко

      Не уберегли и 27-летнего Антона Моспана. 15 октября боец получил смертельное ранение в голову на Луганщине.

      Антон Моспан
      Антон Моспан

      27 октября в районе Крымского от пули вражеского снайпера погиб и солдат восьмого отдельного батальона Дмитрий Дарий. Ему было 47 лет. Прощались с бойцом в родных Черновцах.

      Дмитро Дарій
      Дмитрий Дарий

      В октябре на Луганщине погибли айдаровец Алексей Влодарский с Житомирщины и старший солдат Павел Стоянский из Мариуполя.


      Алексей Влодарский

      стоянський
      Павел Стоянский

      На Донетчине оборвались жизни солдата Олеси Баклановой из Луганщины, военнослужащих Романа Магаса из Львовщины, Сергея Дронова из Черкасской области, Андрея Бойко из Полтавщины, Павла Билыка из Винницкой области и Александра Ура из Закарпатья.

      Бакланова
      Олеся Бакланова


      Роман Магас

      дронов
      Сергей Дронов

      бойко
      Андрей Бойко

      бойко
      Павел Билык

      Ура
      Александр Ура

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Жертвы Вооруженные Силы Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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