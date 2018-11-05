"Мне здесь лучше": военнослужащие трогательно рассказали, как попали на войну

На позициях вблизи оккупированной Горловки ни дня без обстрелов. Взрывы и пулеметные очереди слышны даже средь бела дня. Но наиболее горячо ночью и утром.

"У нас с ними как, не дружеские отношения. Они нас обстреливают из крупнокалиберных пулеметов, в основном 120-ми работают. Сидишь. Свист идет. И не понимаешь, бежать или нет. Куда сейчас упадет. Это гораздо страшнее. А единичные прострелы, к ним просто привыкли", – отметил военнослужащий Игорь.

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Кроме молодых бойцов здесь служат и старшие мужчины. К примеру, военнослужащему Андрею 56 лет, на войне с 2015 года. Каждый раз продлевает контракт еще на один год.

Мне здесь лучше. Здесь люди понимают меня, а я человек

– отметил военный Андрей.

Боец ВСУ Николай воюет с лета 2014 года. После демобилизации – не смог усидеть дома. И снова вернулся на передовую.

Пришел после мобилизации. Понял, что надо еще идти воевать, нужна помощь, опыт и все остальные,

– вспомнил боец ​​Николай.

Бойцы с опытом рассказали, что молодежь охотно учится. Потому что понимает, что от этого зависят жизни.

Подсказываем – учатся, показываем, что и как надо, что можно делать, что нельзя,

– отметил Николай.

Однако, опытные бойцы, молодежь наибольшей поддержкой и оберегом называют своих родных. Благодаря их звонкам, они понимают, что не имеют права опускать руки. Потому что их любят и ждут.

Дети, внуки, любимая жена звонят все время. Любят и ждут,

– сказал боец ​​Андрей.