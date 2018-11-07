Окупанти продовжують гатити по українських бійцях на Донбасі: є поранений

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих дій проросійських бойовиків 6 листопада один український захисник отримав поранення. Водночас, бійцям ОС вдалося знищити двох окупантів.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об’єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 6 листопада, противник 10 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, проросійські бойовики обстріляли українські позиції в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Шуми, Новгородське, Верхньоторецьке, Піски, Красногорівка, Старогнатівка та Павлопіль.

Окупанти вели прицільний вогонь по бійцях ЗСУ з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений. За даними розвідки, 6 листопада, 2-х окупантів було знищено, ще 2 – отримали поранення,

– додали у штабі.

Водночас, з початку поточної доби, 7 листопада, російські окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях українських бійців.