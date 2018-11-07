Оккупанты продолжают бить по украинским бойцам на Донбассе: есть раненый

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции ВСУ. Вследствие враждебных действий пророссийских боевиков 6 ноября один украинский защитник получил ранения. В то же время, бойцам ОС удалось уничтожить двоих оккупантов.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

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"За прошедшие сутки, 6 ноября, противник 10 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз из вооружения, запрещенного минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

В частности, пророссийские боевики обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь.

Оккупанты вели прицельный огонь по бойцах ВСУ из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Один военнослужащий Объединенных сил был ранен. По данным разведки, 6 ноября, двое оккупантов были уничтожены, еще двое – получили ранения,

– добавили в штабе.

В то же время с начала текущих суток, 7 ноября, российские оккупационные войска не открывали огонь по позициям украинских бойцов.