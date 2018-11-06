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      На Донбасі можливе загострення: військові розповіли причини

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      На Донбасі проросійські бойовики продовжують стріляти, ворог відкривав вогонь сім разів. Один український військовий зазнав поранень.

      На позиціях на Світлодарській Дузі чутно постріли. Українські піхотинці відганяли ворожу ДРГ, яку вже прикривали з гранатомета.

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      "Рух зі сторони села. Група висувалась. З якою ціллю – невідомо. Трішки їх шуганилу – пішли назад. Напевно, щось хочуть, намагаються сюди підлізти. З якою ціллю – невідомо, але не з хорошою. У повній амуніції, зі зброєю", – розповів військовослужбовець ЗСУ Руслан.

      Ворожу групу-ДРГ українським бійцям вдалось відігнати, проте довелось знову заряджати свіжі кулеметні стрічки, щоб зустрічати нових "непроханих гостей". Адже вогневі контакти посеред білого дня тут не рідкість. Ситуація на фронті погіршилася ще й тому, що незабаром зима. В холодну пору майже завжди загострення, адже земля замерзає, і техніку ворогу переміщувати легше. Тож бійці готуются та активно укріплюють позиції.

      Я не перший рік в армії. Знаю, що кожного разу воно по-різному. Можливо, це буде артилерія у вигляді мінометів 120-го калібру, можливо, застосування САУ. Тут не знаєш, що буде за 10 хвилин. Спрогнозувати, розповісти, що буде в майбутньому...
      – прокоментував прихід зими військовослужбовець ЗСУ Сергій.

       

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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